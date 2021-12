Calciomercato Inter: D’Ambrosio in uscita. Ci pensa il Milan?

Potrebbero esserci delle novità tra entrate e uscite nel reparto difensivo dell’Inter sul mercato per la prossima estate

L’Inter ha messo da tempo nel mirino Ginter, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Moenchengladbach. La concorrenza per il tedesco è agguerrita perché altri grandi club europei hanno messo nei radar il difensore tedesco.

In caso di arrivo a Milano di Ginter, uno tra Ranocchia e D’Ambrosio potrebbe lasciare il club campione d’Italia come scrive Tuttosport. D’Ambrosio resterebbe sempre in orbita Milan dopo i sondaggi della scorsa estate prima che scattasse il rinnovo con l’Inter.