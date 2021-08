Calciomercato Inter: risalgono le quotazioni di Keita. E la Sampdoria...

Keita Balde: Inter e Sampdoria interessate al ritorno. Ecco le ultime sull’attaccante sempre in uscita dal Monaco

Risalgono le quotazioni di Keita Balde per l’attacco dell’Inter in questo rush finale del mercato, con il club nerazzurro che potrebbe completare il reparto con un altro tassello.

Tutto dipende però dal destino di Martin Satriano come scrive La Gazzetta dello Sport. Il club valuta il prestito per permettergli di giocare con continuità, mentre Inzaghi è molto soddisfatto del rendimento del baby uruguaiano e vorrebbe tenerlo in rosa. Satriano piace all’estero e in Italia sempre a Cagliari e Crotone. In caso di partenza l’Inter potrebbe tornare sotto per Keita. Anche la Sampdoria si muove per il ritorno dell’attaccante, nelle fila blucerchiate la scorsa stagione.