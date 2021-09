Calciomercato Inter, Marotta prova a bloccare Raspadori: il piano

Calciomercato Inter: i nerazzurri non hanno mollato Giacomo Raspadori e Marotta starebbe studiando il piano per bloccarlo a gennaio

Giacomo Raspadori è il grande obiettivo dell’Inter per rinforzare l’attaccante e coprire il ruolo di bomber nel presente e in futuro. Il baby 9 dell’Italia è stato a lungo corteggiato dai nerazzurri quest’estate, con Marotta che ha spesso parlato con l’a.d. del Sassuolo Giovanni Carnevali; ma le intenzioni dei neroverdi sono state subito chiare, tenere il ragazzo un altro anno.

Ma l’Inter non vuole farsi scappare Raspadori e allora, come riportato da Tuttosport, per bloccare sul nascere una possibile asta che potrebbe scatenarsi sul calciatore, Marotta avrebbe in mente di blindarlo già a gennaio. Trovare l’accordo col Sassuolo, lasciarlo a Reggio Emilia per altri 6 mesi e poi poterlo accogliere a braccia aperte in nerazzurro.

I DETTAGLI SU INTERNEWS24