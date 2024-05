Calciomercato Inter, RIVOLUZIONE in attacco: ecco cosa accadrà

L’Inter campione d’Italia vivrà una sessione estiva abbastanza movimentata in attacco: questi i movimenti previsti

L’Inter si prepara ad una vera e propria rivoluzione in attacco tra Arnautovic, Sacnhez e Correa. Ecco il punto della situazione secondo Il Corriere dello Sport.

PAROLE – «L’anno prossimo non ci sarà più Sanchez. Mentre Arnautovic, sulla carta, comincerà come quarto. Senza escludere, però, che pure lui possa fare le valigie. Peraltro, là davanti c’è anche da sistemare Correa, che rientrerà dal prestito al Marsiglia. Sono tutti ostacoli che si frappongono alla richiesta di Inzaghi per un’altra punta, con Gudmundsson in cima alla lista delle sue preferenze. Le priorità sul mercato verranno stabilite nell’imminente vertice che coinvolgerà la dirigenza e l’allenatore. Lo stand-by è ormai agli sgoccioli».