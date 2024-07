Calciomercato Juve, si accende il DUELLO Chelsea-Tottenham per Chiesa: la RICHIESTA di Giuntoli

Le ultime sul futuro di Federico Chiesa, attaccante della Juventus, nel mirino di Chelsea e Tottenham. I dettagli

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su La Gazzetta dello Sport, si starebbe per accendere un derby di mercato per Federico Chiesa. L’attaccante, in uscita dalla Juve, è infatti nel mirino di Chelsea e Tottenham.

La richiesta dei bianconeri è di circa 30-35 milioni di euro. Se le trattative non dovessero andare in porto, occhio anche alle piste italiane con Napoli e Roma.