Calciomercato Juve, Djalo atteso in città per la firma: ecco quando

Calciomercato Juve, attesa nei prossimi giorni la firma di Djalot, soffiato all’Inter di Marotta: il difensore è atteso in città

Secondo quanto scrive Tuttosport, Tiago Djalo, numero uno nella lista della dirigenza bianconera per il calciomercato, sarà a Torino già domani: il programma del suo arrivo nel capoluogo piemontese prevedrebbe le visite mediche di rito e la firma con la Juve il giorno successivo, spostando il tutto quindi a mercoledì

Il portoghese era ormai prenotato dall’Inter per il calciomercato estivo, poi Giuntoli lo ha soffiato a Marotta muovendosi in anticipo con il Lille e con lo stesso Djalo, convinto anche dal non voler rimanere sei mesi fermo prima dell’estate. Ora il suo sarà un inserimento graduale nelle gerarchie della Juve, con l’obiettivo di farne un pilato della difesa a tre o a quattro.

