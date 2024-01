Calciomercato Juve, c’è l’accordo per Djalo: le cifre

La Juventus ha trovato l’accordo con il Lille per il cartellino di Tiago Djaló, difensore portoghese nel mirino anche dell’Inter

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe trovato l’accordo con il Lille per il cartellino di Tiago Djaló. I bianconeri sarebbero infatti disposti a pagare 3,5 milioni di euro per averlo già a gennaio.

L’Inter ha già l’accordo con il giocatore per giugno, ma non sembra disposta ad affondare fin da subito. Per questo il Lille ha chiesto a Djaló di accettare la Juventus, altrimenti non giocherà più fino a giugno.

