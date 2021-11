Calciomercato Juve, Witsel ha deciso: non rinnova con il Borussia

Calciomercato Juve: Witsel ha deciso il suo futuro. Il centrocampista belga non rinnoverà con il Borussia Dortmund

In casa Borussia Dortmund sembra ormai deciso il futuro di Axel Witsel. Il giocatore, che piace molto alla Juventus in vista del mercato di gennaio, ha scelto di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno 2022.

La dirigenza bianconera, dunque, potrebbe pensare di portarlo a Torino già tra un paio di mesi ottenendo uno sconto sul prezzo del cartellino. A riportarlo è Sport1.