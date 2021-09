Calciomercato Juventus, solo rimandato l’arrivo di Icardi? Le ultime

Icardi Juve: l’affare col Paris Saint-Germain potrebbe riaprirsi già a gennaio. Tutti i dettagli

Icardi alla Juventus potrebbe essere un affare solo rimandato. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i dialoghi tra il club bianconero e il PSG potrebbero continuare anche in inverno, in vista della sessione di gennaio.

L’ex capitano dell’Inter sarebbe infatti pronto a cambiare aria nel caso in cui non dovesse trovare spazio nel club parigino. Non è ancora sfumata, dunque, la pista Icardi per la società bianconera.