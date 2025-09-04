Calciomercato Juventus, offerte dalla B respinte per lui, ora arriva il rinnovo fino al 2028 I retroscena sul gioiello della Next Gen, Alessio Vacca: 19 gol in Under 20 e già protagonista in C. Intesa di massima raggiunta - Calcio News 24

Calciomercato Juventus, un gioiello bianconero per il presente e il futuro. Alessio Vacca sta stupendo tutti

Tuttosport accende i riflettori su Alessio Vacca, uno dei prospetti più interessanti della Juventus Next Gen, rivelando come il club bianconero abbia respinto con decisione le numerose offerte per il giovane attaccante. Negli ultimi giorni della finestra estiva di mercato, diverse squadre di Serie B si sono fatte avanti per ottenere il prestito del talento classe 2005. «Il gioiellino bianconero faceva gola a Carrarese, Avellino, Reggiana e Sudtirol, che a più riprese hanno bussato dalle parti della Continassa per assicurarsi l’attaccante. Niente da fare. Tutte le squadre stuzzicate dal classe 2005 sono state respinte.»

Il motivo di tanta intransigenza è chiaro: la Juventus punta forte su Vacca per la Next Gen, e non potrebbe essere altrimenti. Il giovane attaccante ha alle spalle un’annata strepitosa con l’Under 20, culminata con ben «19 gol tra campionato e Youth League».

Numeri che non sono passati inosservati e che gli hanno spalancato le porte della formazione Under 23, dove sarà Brambilla ad affinare il suo talento e a prepararlo per un possibile futuro in prima squadra.

Le prime uscite stagionali con la Next Gen confermano le aspettative. Vacca ha già dimostrato di poter fare la differenza anche in Serie C, come testimoniano le sue prestazioni iniziali: «il gol decisivo per il pareggio a Carpi e l’assist vincente contro il Livorno nelle prime due gare di campionato.» Segnali che non lasciano dubbi sulle sue potenzialità.

Per questo motivo, la Vecchia Signora non ha perso tempo e ha già preparato il terreno per blindare il suo giovane talento. Tuttosport rivela che il club ha «preparato il rinnovo fino a giugno 2028: intesa di massima raggiunta. Nelle prossime settimane è attesa la firma.» Un segnale forte e chiaro sulla fiducia che la Juventus ripone in Alessio Vacca, considerato una delle promesse più luminose del vivaio bianconero