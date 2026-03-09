Calciomercato Juventus: avviati i dialoghi per il rinnovo di Thuram. Ultimissime novità sul futuro del centrocampista

Calciomercato Juventus: sono stati avviati i contatti per il rinnovo di Khephren Thuram. Cosa succede per il futuro del centrocampista

La Juventus guarda al domani con grande ambizione e ha messo nel mirino il consolidamento dei suoi pilastri attuali e futuri, lavorando intensamente dietro le quinte sul delicato fronte dei rinnovi contrattuali. L’obiettivo primario del club piemontese è quello di trattenere i giocatori che si sono distinti maggiormente in questa stagione sportiva.

Thuram imprescindibile per Spalletti: i dettagli del rinnovo

Al centro dei piani e del progetto della Vecchia Signora c’è indubbiamente Khéphren Thuram. La sua crescita tecnica e tattica all’ombra della Mole è stata talmente dirompente da renderlo rapidamente un elemento imprescindibile nello scacchiere di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i dialoghi per il prolungamento del contratto sono già stati ufficialmente avviati con l’entourage del giocatore. L’obiettivo della dirigenza è quello di blindare il centrocampista legandolo ai colori bianconeri fino all’estate del 2030.

Le cifre dell’adeguamento e l’ombra della Premier League

La bozza di accordo prevede un sostanzioso adeguamento economico: lo stipendio passerebbe infatti dai 2,4 milioni di euro attuali a una cifra molto più vicina ai 3,8-4 milioni netti a stagione. Si tratta, da un lato, di un meritato riconoscimento tangibile per le prestazioni fornite dal transalpino sul rettangolo verde, e dall’altro di una fondamentale mossa strategica per respingere con forza le crescenti lusinghe della Premier League. Top club inglesi del calibro di Liverpool, Manchester United e Aston Villa hanno infatti già mostrato un forte interesse per le indiscusse qualità atletiche del figlio d’arte.

Asse solido con Boga per il futuro

Blindare il centrocampista francese, insieme al riscatto ormai prossimo di Jeremie Boga, conferma la chiara volontà della dirigenza di dare continuità al progetto tecnico in corso. I dialoghi per entrambe le operazioni sono portati avanti dal medesimo agente, a testimonianza di una sinergia totale tra le parti. Per entrambi i talenti, nonostante i continui rumors esteri, il futuro appare solido e a forti tinte bianconere.