Calciomercato Juventus, trovata la SOLUZIONE per Kostic

Filip Kostic non è stato ceduto dal calciomercato Juventus, ma potrebbe ben presto salutare Torino

Il calciomercato Juventus è vicino a cedere Filip Kostic. A riferirlo è Gianluca Di Marzio che racconta come sono iniziate le trattative tra il club bianconero e il club arabo dell’Al-Ittihad per il serbo

L’esterno ex Francoforte non piace a Thiago Motta e la cessione è l’unico modo per garantire a Kostic di giocare. La destinazione piace e dunque si è a buon punto