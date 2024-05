Calciomercato Lazio, SALTA il rinnovo di Kamada: ecco la NUOVA squadra, c’è la conferma UFFICIALE

Le ultime sul futuro di Daichi Kamada, centrocampista giapponese in scadenza con la Lazio. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, è sfumato definitivamente il rinnovo di contratto di Daichi Kamada con la Lazio. Nelle ultime ore gli agenti del centrocampista giapponese avrebbero infatti l’inserimento di una nuova clausola di rescissione davvero molto bassa per potersi liberare tra un anno.

I biancocelesti erano disposti a scendere dalla richiesta iniziale di 20 milioni di euro ma non avrebbe mai concesso a Kamada di liberarsi quasi gratis. Per questo si è arrivati alla rottura, come confermato dal ds Fabiani a Il Messaggero: «Non ha fatto valere l’opzione e non ci sarà un nuovo accordo».