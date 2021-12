Lazio, Lotito vuole accontentare Sarri sul mercato: le ultime

Mercato Lazio, Lotito ha promesso a Sarri di intervenire in entrata nel mercato di gennaio: un terzino e un attaccante gli obiettivi

La Lazio e Lotito vogliono accontentare mister Sarri nel mercato di gennaio. Le richieste sono quelle di un terzino sinistro e un vice Immobile.

Per il ruolo di vice Ciro, i nomi sul tavolo sono tanti. Si è parlato nei giorni di scorsi di Botheim del Bodo, ma anche di Caputo, dove un suo trasferimento per questa stagione sarebbe impossibile da regolamento. Ci sarà da capire come sarà il mercato in uscita e poi affondare il colpo decisivo per qualche innesto. A riferirlo è il Corriere dello Sport.

