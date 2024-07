Calciomercato Lazio, tutto fatto per il NUOVO ACQUISTO: visite mediche già FISSATE, le cifre e i dettagli dell’operazione

Nuovo colpo in entrata per la Lazio. Dopo Noslin e Tchaouna, infatti, sta per arrivare un altro regalo per Baroni.

Come riportato dal Corriere dello Sport Angelo Fabiani è pronto a chiudere per Dele-Bashiru dall’Hatayspor per 2 milioni di euro prestito con obbligo di riscatto a 4. Tra domani e dopo domani il centrocampista classe 2001 svolgerà le visite mediche.