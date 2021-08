Calciomercato Lazio: Zaccagni insidia Kostic. Lo scenario

La Lazio potrebbe virare su Zaccagni visto che i tempi per Kostic si stanno allungando: ecco il possibile scenario di mercato

Come riporta l’edizione de Il Messaggero oggi in edicola, è ormai corsa a due tra Kostic e Zaccagni, con il primo che resta il favorito della dirigenza.

Lotito, nonostante il muro dei tedeschi, è convinto di arrivare a dama con l’ultima offerta da poco più di dieci milioni. Tuttavia, per non farsi trovare impreparata, la Lazio ha già raggiunto un accordo di massima col Verona per Zaccagni sulla base di dieci milioni di euro (otto più due di bonus) col presidente Setti che è pronto a lasciarlo partire.

