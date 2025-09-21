Calciomercato Milan: nel mirino Federico Chiesa, offerta pronta per gennaio! Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan prepara le mosse per il mercato invernale con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. Secondo indiscrezioni provenienti dall’estero, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Federico Chiesa, esterno offensivo classe 1997 attualmente al Liverpool, e sarebbero pronti a presentare un’offerta da circa 5 milioni di euro per portarlo a Milanello già a gennaio.

Il profilo di Chiesa e il legame con Allegri

Chiesa, cresciuto nella Fiorentina e consacratosi con la maglia della Juventus, è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Italia a Euro 2020. Dopo due stagioni a Torino, l’attaccante toscano ha scelto l’avventura in Premier League con il Liverpool, dove però non è riuscito a imporsi come titolare fisso sotto la guida di Arne Slot, tecnico olandese noto per il suo calcio offensivo e ad alta intensità.

Un elemento che potrebbe favorire la trattativa è il rapporto con Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan e già suo tecnico ai tempi della Juventus. Allegri, 57 anni, è considerato uno dei più esperti allenatori italiani e ha sempre avuto grande fiducia nelle qualità di Chiesa, valorizzandone duttilità e capacità di incidere in zona gol.

I dettagli dell’operazione

L’offerta da 5 milioni di euro, cifra contenuta per un calciatore del calibro di Chiesa, riflette la sua situazione contrattuale e lo scarso minutaggio con i Reds. Il Liverpool, che lo aveva acquistato a un prezzo relativamente basso, potrebbe valutare la cessione soprattutto alla luce del pesante ingaggio da 7,5 milioni di euro netti a stagione, un ostacolo per le casse del club inglese.

Il nodo principale resta proprio lo stipendio: il Milan, che mantiene un tetto salariale rigido, starebbe studiando una formula per spalmare l’ingaggio su un contratto pluriennale.

Cosa darebbe Chiesa al Milan

L’arrivo di Chiesa rappresenterebbe un colpo di grande valore per i rossoneri. La sua capacità di giocare su entrambe le fasce o come seconda punta lo renderebbe un’alternativa di lusso a Rafael Leao, stella portoghese del Milan, e a Christian Pulisic, esterno statunitense arrivato dal Chelsea.

Con la sua velocità, imprevedibilità e esperienza internazionale, Chiesa potrebbe garantire al Diavolo un salto di qualità importante nella corsa allo scudetto e in ottica Champions League.