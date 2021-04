Calciomercato Milan, Donnarumma via? Che risparmio con Maignan!

L’arrivo del portiere del Lille Maignan per Donnarumma garantirebbe al Milan un risparmio ingente nelle casse societarie. Le ultime

Maldini e Massara avrebbero già scelto il nome del sostituto di Gianluigi Donnarumma. Se il numero uno della nazionale dovesse decidere di non rinnovare arriverebbe Mike Maignan dopo essere stato protagonista di una stagione strepitosa con la maglia del Lille.

Secondo fonti di calciomercato il risparmio per i rossoneri sarebbe molto elevato. Donnarumma, in caso di rinnovo, sfiorerebbe i 10 milioni di stipendio, per Maignan è pronto invece un quinquennale a 3 milioni a stagione. Risparmio che potrebbe permettere poi al Milan di investire in altri ruoli, primo tra tutti l’attacco.