Calciomercato Milan, il colpo a centrocampo può arrivare dalla Francia

Calciomercato Milan, i rossoneri guardano alla Francia per il super colpo a centrocampo. Gli ultimi aggiornamenti

Occassione Renato Ranches. Carlo Laudisa sul sito de la Gazzetta dello Sport fa il punto su Renato Sanches. Il nazionale portoghese Renato Sanches è sotto i fari del Milan e come il portiere rossonere, suo ex compagno al Lille, ha il contratto in scadenza tra poco più di un anno con i campioni di Francia.

Il centrocampista si sta guardando intorno per cercare una nuova base di lancio per la sua carriera. Il corteggiamento milanista lo lusinga e questo feeling può portare ad accelerazioni importanti. Anche in tempi brevi viste le difficoltà del caso Kessié.