Calciomercato Milan, Massara: «Trequartista? C’è Brahim Diaz» – VIDEO

Frederic Massara, dirigente del Milan si sta dirigendo all’Hotel Sheraton di Milano, per il calciomercato, ecco tutte le trattative in ballo – VIDEO

Sono gli ultimi giorni di calciomercato. È tempo di definire le ultime trattative e il mercato del Milan non è ancora finito, sia in entrata che in uscita.

Frederic Massara si sta dirigendo all’Hotel Sheraton per definire tutti questi affari, ma intanto intercettato dalla nostra redazione ha risposto così ad una domanda di calciomercato: «Trequartista? Abbiamo già Brahim Diaz».

