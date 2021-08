Calciomercato Milan: Messias, Ounas o Faivre? Il punto sul trequartista

Calciomercato Milan: il club rossonero continua a lavorare per un trequartista. Ecco il punto su Messias, Faivre e Ounas

Il Milan è al lavoro per colmare il buco lasciato da Calhanoglu. Pioli vorrebbe un altro giocatore sulla trequarti oltre a Brahim Diaz e – come riporta Sky Sport – ci sono state delle novità nelle ultime ore.

Si sono fatti così sempre più intensi i contatti con il Brest per Faivre: il francese è un profilo che rispetta i parametri graditi alla dirigenza del Milan, che acquistandolo si garantirebbe un giovane di prospettiva ma già pronto per dire la sua: i rossoneri vorrebbero chiudere a 12 milioni più 3 di bonus. Per quanto riguarda le alternative, il nome di Messias sembra ormai finito in secondo piano.

Anche oggi, intanto, ci sono stati nuovi contatti tra il Milan e l’entourage di Ounas: sebbene Spalletti abbia annunciato che l’ex Crotone rimarrà a Napoli, Maldini e Massara seguono il giocatore da tempo e sarebbero felici di portarlo alla corte di Pioli.