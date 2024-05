Calciomercato Milan: come sta andando il CASTING per il numero 9. Ecco gli eredi di GIROUD. Sono tante le ALTERNATIVE a ZIRKZEE. I nomi di TUTTI i candidati

Le ultime di mercato sul possibile nuovo attaccante del Milan dopo l’addio di Olivier Giroud. Tutti i dettagli

Chi dopo Giroud? É la domanda più urgente che in casa Milan ci si sta facendo, insieme a quella riguardante il nuovo allenatore. L’obiettivo principale è il bolognese Zirkzee, ma non è l’unico sul quale ci si sta muovendo. Ecco quali sono i giocatori monitorati secondo il Corriere dello Sport:

«Il Milan si sta muovendo su più fronti, consapevole che dovrà investire molto nella sessione estiva e rinforzare il reparto avanzato dopo l’addio di Giroud. Sta battendo anche altre piste e una di questa può essere Santiago Gimenez del Feyenoord, sicuramente più punta rispetto a Zirkzee, ma anche in questo caso non manca la concorrenza. Il messicano però è sempre piaciuto dalle parti di via Aldo Rossi e si farà un tentativo anche per lui. Si allontana invece l’idea Benjamin Sesko, entrato nel mirino sia dell’Arsenal che del Chelsea. La clausola da 65 milioni di euro, più commissioni, lo rendono difficile come obiettivo. C’è anche il nome di Serhou Guirassy dello Stoccarda che stuzzica specialmente per il costo (clausola da 17,5 milioni di euro), ma il Borussia Dortmund ad oggi è in vantaggio. Resta sempre valida la pista Jonathan David del Lilla, uno dei fedelissimi di Fonseca nel suo biennio in Francia. Ha un contratto che scade al 30 giugno 2025 e la valutazione è scesa rispetto alla scorsa estate quando i rossoneri già avevano fatto un tentativo».