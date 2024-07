Calciomercato Milan, è l’ora del CAMBIO IN DIFESA: con l’arrivo di Pavlovic, la sua CESSIONE è sicura

Si muovono le pedine nella difesa del Milan di Fonseca. Per un difensore che arriva (Pavlovic), uno che parte

Il calciomercato Milan è pronta ad un cambio importante in difesa. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’accordo ormai definito con il Salisburgo per l’arrivo di Pavlovic rende di troppo la presenza di Thiaw.

Dunque, il centrale tedesco passerà al Newcastle, salutando il Belpaese per approdare in Premier League. La cifra per il trasferimento sarà di circa 35/40 milioni di euro.