Calciomercato Milan, il punto della situazione su Samardzic: ecco cosa ATTENDE l’Udinese. Le ULTIME

Continuano a susseguirsi le voci di Samardzic al Milan. La situazione sul centrocampista in uscita dall’Udinese

Samardzic-Milan, che è successo? Il calciomercato rossonera non avrebbe ancora presentato alcuna offerta per il centrocampista in uscita dall’Udinese dopo la salvezza raggiunta la scorsa stagione.

La trattativa prosegue con calma poiché c’è da capire se ci sarà un’offerta cash oppure qualche contropartita tecnica tra Adli e Pobega.