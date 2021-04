Calciomercato Napoli: obiettivi Moreno e Kaio. Il piano di Giuntoli

Calciomercato Napoli: il club azzurro ha messo nel mirino Kaio Jorge e Francisco Moreno. Il piano di Giuntoli

Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli impegni di campionato e l’obiettivo Champions da raggiungere non stanno impedendo ai collaboratori di Cristiano Giuntoli di monitorare il mercato. E, in particolar modo, quello dei giovani. Piace molto, per esempio, Francisco Moreno, 22 anni, difensore centrale del Besiktas, ma di proprietà dell’Atletico Madrid. Il suo manager, Alejandro Camano, ha confermato l’interesse del Napoli e i contatti avuti con lo stesso Giuntoli, in questo periodo. Lo spagnolo potrebbe sostituire Nikola Maksimovic, in organi- co, che a fine stagione andrà via, perché il suo contratto è in scadenza. Non sarà l’unico a andare via. Da due anni si parla con insistenza della cessione di Kalidou Koulibaly e, stavolta, potrebbe essere la volta buona.

Per l’attacco, invece, si punta Kaio Jorge, 19 anni, nuova stella del Santos. Viene descritto come un attaccante talentuoso ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.