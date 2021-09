Calciomercato Real Madrid, non solo Mbappé: in canna altri due colpi

Il Real Madrid pensa a tre colpi per la prossima stagione: non solo Mbappé per i Blancos. Ecco a chi punta Florentino Perez

Secondo quanto riportato da Marca, non ci sarebbe solo Kylian Mbappé nel mirino del Real Madrid. Florentino Perez avrebbe in canna altri due colpi per rilanciare il Real Madrid alla grande.

A centrocampo l’obiettivo numero uno è Paul Pogba per poi passare al partner di Mbappé. Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund, potrebbe arrivare grazie alla clausola rescissoria da 75 milioni di euro