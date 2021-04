Calciomercato Roma, Bonifazi nome caldo per la difesa

Kevin Bonifazi sta disputando una delle sue migliori stagioni in Serie A con l’Udinese e la Roma gli ha messo gli occhi addosso per il futuro

25 partite fin qui e prestazioni in crescendo per Kevin Bonifazi, difensore centrale dell’Udinese che è pronto per il salto di qualità. L’ex centrale della Spal, come riporta La Gazzetta dello Sport, è nel mirino della Roma, che potrebbe presto salutare alcune pedine importanti.

Fazio e Juan Jesus non sono più da tempo al centro del progetto giallorosso e su Mancini cominciano ad arrivare le prime voci di mercato. E così Bonifazi potrebbe essere una risorsa importante per il futuro mister della Roma, anche se non sarà facile scalzarlo dal’Udinese che crede molto in lui ed è pronto a riscattarlo dalla Spal per 6 milioni e mezzo di euro.