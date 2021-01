Calciomercato Roma, Dzeko fuori rosa? L’occasione di gennaio

Dzeko out contro lo Spezia per le conseguenze dell’ammutinamento a Trigoria. Ora Friedkin valuta la cessione? La situazione

Lo scontro totale di giovedì a Trigoria tra i giocatori, capitanati da Edin Dzeko, e Fonseca, rischia di avere conseguenze immediate e devastanti per la Roma. L’allenatore infatti, alla vigilia dello Spezia, ha annunciato che il bosniaco non sarà della partita, ufficialmente per un problema fisico ma ufficiosamente a causa dell’ammutinamento in allenamento. Il simbolo della fronda giallorossa rischia di pagare per tutti: fuori rosa e molto probabilmente a un passo dall’addio, l’ennesimo colpo di scena di una carriera di alti e bassi, anche sul mercato. E’ stato vicinissimo dall’Inter, poi prima scelta di Pirlo e promesso sposo della Juventus, che ha poi virato su Suarez e infine Morata.

Dzeko è rimasto a Roma ma senza riuscire ad incidere come negli anni passati: appena 8 le reti in stagione, al giro di boa. Lo strappo con Friedkin pare difficile da ricucire, e al momento la società sta valutando possibili offerte. Dzeko sul mercato potrebbe stravolgere le strategie delle big, se il Milan ha appena preso Mandzukic, l’Inter potrebbero farci di nuovo più che un pensierino per piazzarlo accanto a Lukaku, ma in corsa non ci sono solo i nerazzurri, mentre la Juventus al momento non lo considera un obiettivo per gennaio. Conosce la A, ha esperienza da vendere, può giocare in diversi ruoli e quando è in forma incanta: ecco perché in questo momento uno come lui può diventare un fattore nella corsa scudetto.