Calciomercato Roma, il Milan si inserisce per Azmoun

Calciomercato Roma, l’agente di Azmoun ha proposto l’attaccante al Milan per il prossimo giugno: Maldini prende nota

Il Milan è concentrato sulla prossima gara con la Lazio fissata per domenica alle 18:00 a San Siro ma l’area tecnica rossonera composta da Maldini e Massara continua a lavorare sul mercato. Come riporta calciomercato.com infatti, nelle ultime ore è stato proposto ai rossoneri il profilo di Azmoun.

OCCASIONE A ZERO – La proposta è arrivata dall’agente: il bomber iraniano dello Zenit è in scadenza di contratto il prossimo giugno con i russi e ha già fatto sapere di non voler rinnovare il contratto. Maldini e Massara hanno preso nota: l’attaccante potrebbe essere un ghiotta opportunità. Da battere la concorrenza della Roma.