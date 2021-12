Calciomercato Roma, per l’attacco c’è Correa in estate

Calciomercato Roma, giallorossi al lavoro per migliorare il reparto offensivo. Piace l’argentino Angelo Correa

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Roma si lavora senza sosta per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Data per scontata la partenza di Mayoral, i giallorossi sono in cerca di un sostituto. L’ultima idea porta all’argentino Angel Correa che, in questa stagione, sta trovando poco spazio nell’Atletico Madrid.