Calciomercato Roma, UFFICIALE l’arrivo di Sangaré: i COSTI dell’operazione

L’annuncio della Roma sull’arrivo di Buba Sangaré, terzino destro proveniente dal Levante. Tutti i dettagli

La Roma, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo di Buba Sangaré dal Levante.

COMUNICATO – «L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Buba Sangaré dal Levante a titolo definitivo. Difensore esterno classe 2007 – di piede destro – nato in Spagna ad Elche e di origini maliane, Sangaré vanta già presenze in Liga e Coppa del Re, collezionate proprio con il Levante. Con la rappresentativa spagnola, invece, ha partecipato all’Europeo di categoria under 17. Benvenuto a Roma, Buba!».