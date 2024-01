Calciomercato Roma, il general manager Tiago Pinto svela le prossime mosse che faranno i giallorossi in quel di gennaio

Tiago Pinto, general manager della Roma, prima della gara degli Ottavi di Coppa Italia ha voluto parlare di calciomercato ai microfoni di Sport Mediaset.

«Ogni tanto penso di parlare bene italiano, magari non lo è. Mi fate sempre le stesse domande e ho sempre detto di voler portare un difensore centrale in Serie A, ma anche che abbiamo posto in lista solo per dei giovani e che abbiamo problemi con i margini dei trasferimenti economici. Il mio lavoro alla Roma è sempre stato così e non mi sono mai lamentato, ho sempre portato a casa soluzioni interessanti. Anche a gennaio, penso a Sergio Oliveira o Llorente o altri. »