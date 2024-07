Calciomercato Roma, il club passa in pole per QUESTO DIFENSORE: l’acquisto è SEMPRE PIÙ VICINO, tutti i dettagli

La Roma passa in pole per l’acquisto di Valentini. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la squadra giallorossa sta cercando di anticipare la concorrenza per chiudere per il classe 2001 del Boca Juniors.

Nelle prossime ore ci saranno dei nuovi contatti con gli agenti del difensore. De Rossi lo conosce molto bene, avendolo già incontrato ai tempi della sua esperienza in Argentina.