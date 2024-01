La Salernitana starebbe facendo dei passi in avanti per l’acquisto del giocatore Daleho Irandust del Groningen

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club granata avrebbe offerto nelle ultime ore 100 mila euro per acquisire le prestazioni sportive del 25enne svedese. Nei prossimi giorni è attesa la riposta del club olandese, che potrebbe regalare alla squadra di Inzaghi il secondo rinforzo di questo calciomercato invernale.