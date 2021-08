Calciomercato Sampdoria, attaccante cercasi: Defrel può tornare

Calciomercato Sampdoria: per rimpolpare l’attacco, i blucerchiati starebbero pensando anche al ritorno di Gregoire Defrel

La Sampdoria è in cerca di un attaccante. Ernesto Torregrossa e Manolo Gabbiadini non hanno ancora recuperato dall’infortunio, Gianluca Caprari verrà ceduto e a oggi l’unico attaccante di ruolo arruolabile è capitan Fabio Quagliarella.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, un nome caldo delle ultime ore di mercato è quello di Gregorie Defrel, che ha già vestito la maglia blucerchiata nella stagione 2018/19 trovando 11 gol in Serie A oltre a una rete in Coppa Italia. L’attaccante, sondato da poco, non è considerato incedibile dal Sassuolo.