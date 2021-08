Calciomercato Sampdoria: Petagna si avvicina. I dettagli

Calciomercato Sampdoria: si avvicina sempre di più Andrea Petagna. Il club bluerchiato conta di chiudere nelle prossime ore

Andrea Petagna si avvicina sempre di più alla Sampdoria. Come riporta Sky Sport nelle ultime ore, si è registrato un aumento di fiducia da parte dei blucerchiati, che sperano di chiudere nelle prossime ore per l’arrivo in prestito del numero 37.

Giuseppe Riso – procuratore del giocatore – si è recato a Genova per portare avanti la trattativa e cercare di chiuderla.