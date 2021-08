Calciomercato Sampdoria, Petagna si complica: le richieste dell’attaccante

Calciomercato Sampdoria: si complica la pista Petagna per i blucerchiati. L’attaccante avrebbe fatto richieste difficili da soddisfare

Rinforzare il reparto offensivo è infatti diventata la priorità della Sampdoria in questi ultimi giorni di mercato. Come si evince dalla lista dei convocati che conta solo il nome di Fabio Quagliarella in attacco, la situazione è abbastanza critica.

A quanto riporta Il Secolo XIX, si complica la strada che porta ad Andrea Petagna del Napoli. Il club partenopeo sembra poco propenso a un prestito secco e il calciatore da parte sua chiederebbe un aumento dell’ingaggio già molto alto e fuori portata per la Sampdoria (1.8 milioni di euro).