Calciomercato Sampdoria, stallo nella trattativa per il ritorno di Keita

Calciomercato Sampdoria, Keita Balde è un nome caldo in chiave blucerchiata: l’attaccante attende le mosse dei blucerchiati. Le ultime

L’ipotesi del ritorno alla Sampdoria di Keita Balde resta molto concreta, con il giocatore che piace alla dirigenza e l’attaccante voglioso di ripartire da Genova. Le cose, però, al momento sembrano bloccate.

Secondo quanto riferito da Sportitalia, la trattativa sarebbe in stand-by, con Keita che aspetta segnali dalla Samp da stamattina e con il club ligure che non ha ancora affondato il colpo decisivo. Occhio però alla concorrenza del Cagliari, inseritosi in queste ultime ore e pronto a beffare i blucerchiati.