Calciomercato Sampdoria: tentativo per Seferovic, Caprari verso l’Hellas Verona

Calciomercato Sampdoria, in alternativa a Petagna la dirigenza blucerchiata punta Haris Seferovic. Caprari verso l’Hellas

In attesa di conoscere, nelle ultime ore di mercato, quale sarà il futuro di Andrea Petagna, la Sampdoria si sarebbe già messa a caccia dell’alternativa e l’avrebbe individuata, come riporta Sky Sport, in Haris Seferovic. Il classe ’92 del Benfica ha realizzato 26 gol in 48 presenze nella scorsa stagione, è stato protagonista quest’estate con un gol alla Turchia e la doppietta contro la Francia. Il suo contratto è in scadenza nel 2024.

Parallelamente a questa trattativa, l’avventura di Gianluca Caprari alla Sampdoria sta per terminare. L’attaccante blucerchiato, rientrato dal prestito al Benevento, è in rotta con la società doriana per la questione legata alla riduzione dell’ingaggio spalmato su più anni.

A quanto riporta Sky Sport, Caprari sarebbe vicino a vestire la maglia dell’Hellas Verona, tramontata quindi del tutto l’ipotesi che lo vedeva a Cagliari in uno scambio con Diego Farias.