Calciomercato Torino, primi contatti per Amrabat: i dettagli

Il Torino muove i primi passi per Amrabat: i granata potrebbero rinforzare la rosa dopo le parole di Juric post Fiorentina

Il Torino è al lavoro per rinforzare la rosa dopo le due sconfitte consecutive in Serie A. I granata, dopo i ko con Atalanta e Fiorentina, corrono ai ripari anche dopo lo sfogo di Ivan Juric nel post partita con i viola.

Come riportato da Sky Sport, primi contatti avviati con la Fiorentina per Amrabat, in uscita dai viola e accostato anche all’Atalanta: il calciatore ritroverebbe Juric, con il quale è esploso a Verona.