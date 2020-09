Parte ufficialmente la Serie B 2020/2021, dopo la tormentata passata edizione, condizionata dalla lunga pausa dettata dalla pandemia da Coronavirus

Archiviata in estate l’edizione 2019/2020, parte ufficialmente la nuova stagione del campionato cadetto. Calendario Serie B 2020/2021: il programma della nuova Serie BTK è stato formulato mercoledì 9 settembre, quando con sono state disegnate tutte le 38 giornate.

Le date

Il campionato di Serie B 2020/2021 partirà venerdì 26 settembre 2020 con l’anticipo della 1ª giornata fra il Monza di Berlusconi e Galliani e la SPAL, retrocessa dalla Serie A. La conclusione del torneo regolare è invece fissata per venerdì 7 maggio 2021. La conclusione anticipata rispetto agli standard della stagione regolare, è stata decisa per facilitare la disputa di playoff e playout, considerata la disputa degli Europei, che impegneranno anche molti calciatori del torneo cadetto nel mese di giugno.

Squadre in campo anche nei giorni a ridosso delle festività natalizie: si gioca il 27 e il 30 dicembre, nonché il 3 gennaio, prima della breve pausa invernale.

Calendario Serie B 2020/2021, le date:

INIZIO CAMPIONATO: Venerdì 25 settembre 2020

SOSTA INVERNALE: Lunedì 4 – Venerdì 15 gennaio 2020

ALTRE SOSTE PER IMPEGNI NAZIONALI: 10 e 11 ottobre 2020, 14 e 15 novembre 2020, 27 e 28 marzo 2021

TURNI INFRASETTIMANALI: Martedì 20 ottobre 2020, Martedì 15 dicembre 2020, Martedì 22 dicembre 2020, Mercoledì 30 dicembre 2020, Martedì 9 febbraio 2021, Martedì 2 marzo 2021, Martedì 16 marzo 2021, Martedì 20 aprile 2021

FINE CAMPIONATO: Venerdì 7 maggio 2021

Al termine della stagione regolare per definire la terza squadra promossa in Serie A e la quartultima squadra retrocessa in Serie C potrebbero rendersi necessari playoff e playout, il cui programma sarà successivamente reso noto.

Le squadre

Al campionato di Serie B 2020/2021 partecipano 20 squadre. Alle 13 formazioni confermate dalla passata stagione, si aggiungono Lecce, SPAL e Brescia, ovvero le tre formazioni retrocesse dalla Serie A, e Monza, Vicenza, Reggianae e Reggina, le tre squadre neopromosse dalla Serie C.

SQUADRE SERIE B 2020/2021: Ascoli, Brescia, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Empoli, Frosinone, Lecce, L.R. Vicenza, Monza, Pescara, Pisa, Pordenone, Reggiana, Reggina, Salernitana, SPAL, Venezia, Virtus Entella

Calendario Serie B 2020/2021

1ª GIORNATA/19ª GIORNATA (30 gennaio 2021)

Venerdi 25 settembre

Ore 21.00, Monza-SPAL (DAZN)

Sabato 26 settembre

Ore 14.00, Brescia-Ascoli (DAZN)

Ore 14.00, Cosenza-Entella (DAZN)

Ore 14.00, Frosinone v Empoli (DAZN)

Ore 14.00, Lecce v Pordenone (DAZN)

Ore 14.00, Pescara-Chievo (DAZN)

Ore 14.00, Salernitana-Reggina (DAZN)

Ore 16.00, Venezia-L.R. Vicenza (DAZN)

Domenica 27 settembre

Ore 15.00, Cremonese-Cittadella (DAZN)

Ore 21.00, Reggiana-Pisa (DAZN)

2ª GIORNATA/20ª GIORNATA (6 febbraio 2021)

Sabato 3 ottobre

Ore 14.15, Chievo-Salernitana (DAZN)

Ore 16.15, Ascoli-Lecce (DAZN)

Ore 16.15, Empoli-Monza (DAZN)

Ore 16.15, L.R. Vicenza-Pordenone (DAZN)

Ore 16.15, Reggina-Pescara (DAZN)

Ore 16.15, SPAL-Cosenza (DAZN)

Ore 16.15, Venezia-Frosinone (DAZN)

Ore 16.15, Virtus Entella-Reggiana (DAZN)

Domenica 4 ottobre

Ore 15.00, Pisa-Cremonese (DAZN)

Ore 21.00, Cittadella-Brescia (DAZN)

3ª GIORNATA (17 ottobre 2020)/21ª GIORNATA (9 febbraio 2021)

Brescia-Lecce

Cosenza-Cittadella

Cremonese-Venezia

Frosinone-Ascoli

Monza-L.R. Vicenza

Pescara-Empoli

Pordenone-SPAL

Reggiana-Chievo

Virtus Entella-Reggina

4ª GIORNATA (20 ottobre 2020)/22ª GIORNATA (13 febbraio 2021)

Ascoli-Reggiana

Chievo-Brescia

Cittadella-Pordenone

Empoli-SPAL

Frosinone-Virtus Entella

L.R. Vicenza-Salernitana

Lecce-Cremonese

Pisa-Monza

Reggina-Cosenza

Venezia-Pescara

5ª GIORNATA (24 ottobre 2020)/23ª GIORNATA (20 febbraio 2020)

Cosenza-Lecce

Cremonese-Brescia

Empoli-Pisa

Monza-Chievo

Pescara-Frosinone

Pordenone-Reggina

Reggiana-Cittadella

Salernitana-Ascoli

SPAL-L.R. Vicenza

Virtus Entella-Venezia

6ª GIORNATA (31 ottobre 2020)/24ª GIORNATA (27 febbraio 2020)

Ascoli-Pordenone

Brescia-Virtus Entella

Chievo Verona-Cosenza

Cittadella-Monza

Frosinone-Cremonese

L.R. Vicenza-Pisa

Lecce-Pescara

Reggina-SPAL

Salernitana-Reggiana

Venezia-Empoli

7ª GIORNATA (7 novembre 2020)/25ª GIORNATA (2 marzo 2021)

Cosenza-Brescia

Cremonese-L.R. Vicenza

Empoli-Reggina

Monza-Frosinone

Pescara-Cittadella

Pisa-Ascoli

Pordenone-Chievo

Reggiana-Venezia

SPAL-Salernitana

Virtus Entella-Lecce

8ª GIORNATA (21 novembre 2020)/26ª GIORNATA (6 marzo 2021)

Ascoli-Virtus Entella

Brescia-Venezia

Cittadella-Empoli

Frosinone-Cosenza

L.R. Vicenza-Chievo

Lecce-Reggiana

Pordenone-Monza

Reggina-Pisa

Salernitana-Cremonese

SPAL-Pescara

9ª GIORNATA (28 novembre 2020)/27ª GIORNATA (13 marzo 2021)

Brescia-Frosinone

Chievo-Lecce

Cosenza-Salernitana

Empoli-L.R. Vicenza

Monza-Reggina

Pescara-Pordenone

Pisa-Cittadella

Reggiana-Cremonese

Venezia-Ascoli

Virtus Entella-SPAL

10ª GIORNATA (5 dicembre 2020)/28ª GIORNATA (16 marzo 2021)

Ascoli-Pescara

Cremonese-Virtus Entella

Frosinone-Chievo

L.R. Vicenza-Cosenza

Lecce-Venezia

Pordenone-Empoli

Reggiana-Monza

Reggina-Brescia

Salernitana-Cittadella

SPAL-Pisa

11ª GIORNATA (12 dicembre 2020)/29ª GIORNATA (20 marzo 2021)

Brescia-Salernitana

Chievo Verona-Reggina

Cittadella-SPAL

Cosenza-Reggiana

Cremonese-Ascoli

Lecce-Frosinone

Pescara-L.R. Vicenza

Pisa-Pordenone

Venezia-Monza

Virtus Entella-Empoli

12ª GIORNATA (15 dicembre 2020)/30ª GIORNATA (1 aprile 2021)

Ascoli-Cosenza

Cittadella-L.R. Vicenza

Empoli-Cremonese

Monza-Virtus Entella

Pisa-Pescara

Pordenone-Brescia

Reggiana-Frosinone

Reggina-Venezia

Salernitana-Lecce

SPAL-Chievo

13ª GIORNATA (19 dicembre 2020)/31ª GIORNATA (5 aprile 2021)

Brescia-Reggiana

Chievo-Empoli

Cremonese-Cosenza

Frosinone-Salernitana

L.R. Vicenza-Ascoli

Lecce-Pisa

Pescara-Monza

Reggina-Cittadella

Venezia-SPAL

Virtus Entella-Pordenone

14ª GIORNATA (22 dicembre 2020)/32ª GIORNATA (10 aprile 2021)

Cittadella-Frosinone

Cosenza-Venezia

Empoli-Reggiana

L.R. Vicenza-Reggina

Monza-Ascoli

Pescara-Brescia

Pisa-Chievo

Pordenone-Cremonese

Salernitana-Virtus Entella

SPAL-Lecce

15ª GIORNATA (27 dicembre 2020)/33ª GIORNATA (17 aprile 2021)

Ascoli-SPAL

Brescia-Empoli

Chievo-Cittadella

Cosenza-Pisa

Cremonese-Monza

Frosinone-Pordenone

Lecce-L.R. Vicenza

Reggiana-Reggina

Venezia-Salernitana

Virtus Entella-Pescara

16ª GIORNATA (30 dicembre 2020)/34ª GIORNATA (20 aprile 2021)

Chievo-Venezia

Cittadella-Lecce

Empoli-Ascoli

L.R. Vicenza-Virtus Entella

Monza-Salernitana

Pescara-Cosenza

Pisa-Frosinone

Pordenone-Reggiana

Reggina-Cremonese

SPAL-Brescia

17ª GIORNATA (3 gennaio 2021)/35ª GIORNATA (24 aprile 2021)

Ascoli-Reggina

Brescia-L.R. Vicenza

Cosenza-Empoli

Cremonese-Chievo

Frosinone-SPAL

Lecce-Monza

Reggiana-Pescara

Salernitana-Pordenone

Venezia-Pisa

Virtus Entella-Cittadella

18ª GIORNATA (16 gennaio 2021)/36ª GIORNATA (1 maggio 2021)

Chievo-Virtus Entella

Cittadella-Ascoli

Empoli-Salernitana

Vicenza-Frosinone

Monza-Cosenza

Pescara-Cremonese

Pisa-Brescia

Pordenone-Venezia

Reggina-Lecce

SPAL-Reggiana

19ª GIORNATA (29 gennaio 2021)/37ª GIORNATA (7 maggio 2021)

Ascoli-Chievo

Brescia-Monza

Cosenza-Pordenone

Cremonese-SPAL

Frosinone-Reggina

Lecce-Empoli

Reggiana-L.R. Vicenza

Salernitana-Pescara

Venezia-Cittadella

Virtus Entella-Pisa

CLASSIFICA SERIE B 2019/2020

Ascoli pt. 0 Brescia pt. 0 Chievo pt. 0 Cittadella pt. 0 Cosenza pt. 0 Cremonese pt. 0 Empoli pt. 0 Frosinone pt. 0 Lecce pt. 0 L.R. Vicenza pt. 0 Monza pt. 0 Pescara pt. 0 Pisa pt. 0 Pordenone pt. 0 Reggiana pt. 0 Reggina pt. 0 Salernitana pt. 0 SPAL pt. 0 Venezia Virtus Entella

Dove vederla in tv e streaming

Tutta la Serie BTK sarà trasmessa in direttta streaming da DAZN e i tifosi potranno dunque guardare le partite sia in tv (smart tv con app integrata o televisori collegati a Sky Q/Console da gioco PlayStation 4-Xbox/dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick) sia su pc, tablet e smartphone.

La RAI inoltre per ogni giornata trasmetterà in diretta e in chiaro su Rai Sport (Canale 57 HD e 58 del digitale terrestre) gli anticipi del venerdì, come già accaduto nella passata stagione, o, in caso di giornate particolari, come quella del Boxing Day, una delle 10 gare in programma. Le gare saranno visibili in chiaro in diretta streaming anche attraverso la piattaforma Rai Play.