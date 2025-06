Cancellieri Lazio, una squadra di Serie A insiste per l’attaccante: le ultimissime sulla trattativa per il biancoceleste

Cancellieri Lazio, un squadra di Serie A vuole il centravanti: le ultime sulla possibile trattativa per il biancoceleste



Il calciomercato in casa Lazio entra nel vivo, e uno dei temi caldi riguarda le cessioni. Tra i nomi in uscita, quello di Matteo Cancellieri è finito al centro dell’attenzione: il Cagliari starebbe infatti valutando seriamente il suo profilo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossoblù è intenzionato a puntare su giovani talenti per dare il via a un nuovo ciclo tecnico. Cancellieri, ex Parma, rientrerebbe perfettamente in questa strategia. Il direttore sportivo Guido Angelozzi sarebbe già al lavoro per portare l’esterno offensivo in Sardegna, individuandolo come un potenziale tassello importante nel progetto di rinnovamento della squadra.