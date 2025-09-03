 Cancellieri, quanto il mercato bloccato diventa una grande opportunità per la Lazio - Calcio News 24
Lazio News

Cancellieri, quanto il mercato bloccato diventa una grande opportunità per la Lazio

Cancellieri pronto a prendersi la Lazio: è lui la scommessa di Sarri per la stagione 2025/2026

Dopo un’annata difficile e lontana dagli standard degli ultimi anni, la Lazio riparte con nuove ambizioni e un progetto che guarda al futuro. Al centro di questa nuova visione c’è Matteo Cancellieri, giovane talento romano classe 2002, che punta a diventare protagonista nella squadra guidata da Maurizio Sarri.

Arrivato nella Capitale con grandi aspettative, Cancellieri ha vissuto una stagione 2024/2025 caratterizzata da alti e bassi. Pochi minuti, prestazioni altalenanti e difficoltà a imporsi con continuità. Ma ora, tutto può cambiare. Il tecnico toscano ha deciso di puntare forte su di lui: crede nelle sue qualità tecniche, nella sua duttilità e nel suo potenziale ancora inespresso.

Cancellieri, il talento romano pronto a esplodere

Cresciuto tra Roma e Verona, Cancellieri conosce bene il contesto della Serie A e ha accumulato l’esperienza necessaria per affrontare una stagione da protagonista. Durante l’estate ha lavorato duramente per farsi trovare pronto: allenamenti mirati, intensità, concentrazione. Ora è pronto a raccogliere i frutti di questo impegno.

Sarri lo considera una pedina importante del suo scacchiere: Cancellieri può agire sia come esterno d’attacco che da trequartista, adattandosi alle esigenze della squadra. La sua versatilità rappresenta un’arma preziosa per la nuova Lazio, chiamata a reinventarsi dopo l’addio di alcuni senatori dello spogliatoio.

Cancellieri, personalità e ambizione per rilanciare la Lazio

Oltre al talento, quello che colpisce di Cancellieri è la sua determinazione. Ha dichiarato più volte di voler diventare un punto di riferimento per la Lazio del presente e del futuro. Il 2025/2026 potrebbe essere l’anno della consacrazione: ha la fiducia dell’allenatore, una tifoseria pronta a sostenerlo e un contesto in cui può crescere senza pressioni eccessive.

Con la Lazio in cerca di una nuova identità e desiderosa di tornare a competere in Europa, Cancellieri ha l’opportunità di prendersi la scena e diventare uno dei volti simbolo della rinascita biancoceleste. Il treno è in partenza: sta a lui salirci sopra e dimostrare di meritare un posto tra i titolari.

