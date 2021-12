Caos Premier League, lunedì la decisione definitiva sullo stop

La Premier League sta vivendo un periodo non semplice a causa del Covid: lunedì la decisione definitiva sul possibile stop

In Inghilterra crescono ancora i contagi da Covid, soprattutto della variante Omicron. Situazione che sta mettendo in allerta tutto il paese e anche la Premier League.

Il campionato sta vivendo in queste settimane tantissimi rinvii ed ecco che i club si riuniranno lunedì per prendere una decisione definitiva in merito. Si continuerà o ci sarà lo stop? Tutto rimandato ad inizio settimana anche per capire le date di eventuali recuperi futuri delle partite che non verranno disputate. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.