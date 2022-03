Verona, Caprari: «Voglio fare più punti possibile. Sogno la Nazionale». Le parole dell’attaccante scuola Roma

Gianluca Caprari, attaccante del Verona, si è raccontato a DAZN.

VERONA – «Non dobbiamo accontentarci perché la squadra ha dimostrato di essere forte, possiamo giocarcela con chiunque. Personalmente vorrei fare più punti possibili, per vedere fino a dove possiamo arrivare. Appena sono arrivato abbiamo avuto dei momenti difficili, però vedevo che la squadra era unita sia dentro che fuori dal campo: ho sempre creduto alla salvezza, non ho mai avuto pensieri negativi».

CHIAMATA VERONA – «Questa è la mia miglior stagione. L’ultimo giorno di mercato ho ricevuto la chiamata del direttore D’Amico che mi ha detto ‘Mi servi, hai grandi qualità ma non le hai ancora espresse’: ho trovato subito l’ambiente giusto. Non me lo aspettavo ma lo volevo fortemente, finora è andato tutto benissimo».

MODELLI – «Mi piacerebbe giocare contro Messi. Gli idoli? Totti e Del Piero, perché erano i più forti».

SOGNO E RIMPIANTO – «Coronare questa stagione con la Nazionale, il sogno sarebbe questo. Il rimpianto è la prima partita da titolare con la Roma in Europa League quando l’allenatore era Luis Enrique: in quella circostanza siamo usciti».