Carcedo alla vigilia di Juve Pafos in Champions League: «L’importante è prendere i tre punti, vedremo come andrà. In Serie A stan facendo bene, noi faremo questo»

La Juventus cerca continuità per restare agganciata al treno playoff di Champions League. Dopo il successo sul Bodo Glimt e i 6 punti accumulati, la squadra di Luciano Spalletti vuole un nuovo risultato positivo contro il Pafos, avversario determinato e in crescita. Alla vigilia del match, Juan Carlos Carcedo ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida.

Nel giorno di vigilia, martedì 9 dicembre, Juan Carlos Carcedo è intervenuto in conferenza stampa alle 19 per presentare il match davanti ai media. Juventusnews24 ha seguito LIVE le sue parole.

AFFRONTARE LA JUVE – «Sappiamo che è una squadra molto forte, conosciamo il club e la grande storia contro cui giocheremo. Non vediamo l’ora. Ci sono 6 punti sul tavolo, vogliamo ottenere qualche punto in più. Vogliamo fare del nostro meglio per vincere».

VA BENE IL PAREGGIO – «L’importante è prendere i tre punti ma poi vedremo come andrà. Ho buone sensazioni. L’ultima volta che son venuto qua abbiamo vinto un trofeo, sono entusiasta e i giocatori sono pronti. Siamo consapevoli delle difficoltà e dell’esperienza del loro allenatore. Faremo il nostro gioco e cercheremo di metterli in difficoltà. Vediamo».

SARA’ UNA PARTITA SIMILE A QUELLA CON LA FIORENTINA – «Non lo sappiamo, hanno giocatori di qualità e giocano un grande calcio. In Serie A stan facendo bene ma noi vogliamo essere compatti, competere dall’inizio alla fine. Abbiamo conquistato un po’ di punti e vogliamo rientrare nelle 24 squadre per la prossima fase».

JUVE – «Tutti i calciatori sono pronti, hanno voglia di giocare una partita importante. Sarà una grande sfida ma siamo preparati, vedremo domani come andrà. Ci sarà una grande atmosfera ma siamo preparati e tutto andrà per il meglio».

