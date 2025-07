Carles Pérez, brutto incidente: il nuovo acquisto dell’Aris Salonicco ed ex Roma finisce in ospedale

Carles Pérez, che brutto incidente! Il nuovo acquisto dell’Aris Salonicco, ed ex calciatore della Roma, finisce in ospedale

Una vicenda singolare ha colpito nelle ultime ore Carles Pérez, esterno offensivo spagnolo classe 1998, noto per aver militato nella Roma e cresciuto nella cantera del Barcellona. Il calciatore è stato vittima di un episodio tanto curioso quanto sfortunato: sarebbe stato morso ai genitali da un cane, con conseguente ricovero ospedaliero. Secondo fonti vicine al club, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, ma il recupero richiederà tempo e lo terrà lontano dal campo per un periodo non ancora definito.

Pérez ha appena iniziato una nuova fase della sua carriera calcistica trasferendosi all’Aris Salonicco, formazione della Super League greca. Il club ha puntato sull’ex Roma dopo la sua stagione in prestito al Getafe, che ha preferito non esercitare il diritto di riscatto. Il trasferimento è avvenuto sotto la supervisione di Rubén Reyes, ex direttore sportivo del Getafe, ora operativo proprio con l’Aris, che ha voluto portare con sé il giocatore in questa nuova avventura.

L’incidente rischia di compromettere l’inizio della stagione del 26enne, che avrebbe dovuto iniziare l’inserimento nel gruppo e adattarsi al nuovo contesto tecnico e tattico. Secondo quanto riportato da Marca, la dinamica dell’evento non è stata chiarita nei dettagli: sembra che l’aggressione sia avvenuta durante una passeggiata con il suo cane, ma non sono stati diffusi ulteriori particolari né una prognosi ufficiale.

Il club greco, impegnato nella preparazione estiva, segue con attenzione l’evolversi della situazione clinica dell’atleta, considerato un elemento chiave per la stagione. Una disavventura che solleva interrogativi sulla data del suo rientro e sulle soluzioni che lo staff tecnico dell’Aris sarà costretto a valutare in sua assenza.