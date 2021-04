Il Monza ha comunicato la decisione presa sugli 8 calciatori coinvolti nel caso casinò

Attraverso una nota ufficiale, il Monza ha comunicato la decisione presa sugli 8 calciatori coinvolti negli ultimi giorni nel caso casinò.

«L’ A.C. Monza comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l’isolamento attivo degli 8 calciatori, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto. Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partita Salernitana-Monza dell’1 maggio 2021, ma così non sarà per esclusivi motivi tecnici, dovuti a deficit di preparazione atletica, non avendo avuto la possibilità di allenarsi a partire dal 27 aprile».