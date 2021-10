Cassano: «Inter Juventus bruttissima. Allegri come Simeone»

Cassano ha analizzato Inter Juventus nel corso della Bobo TV. Ecco il commento dell’ex attaccante sul derby d’Italia

Nel corso della Bobo TV, in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha commentato il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Le sue parole sui bianconeri

INTER JUVENTUS – «Come dico sempre dalla Juve non possiamo aspettarci altro. La partita è stata bruttissima, da parte di entrambe. Dalla Juve me lo posso aspettare, soprattutto con Chiesa in panchina. Allegri ha fatto un centrocampo che non capisco, adesso è diventato come Simeone come filosofia. Ha messo un centrocampista come esterno. Ma non mi è piaciuta neanche l’Inter, non hanno giocato bene».