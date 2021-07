Ceferin alleato di Boris Johnson: italiani preoccupati per la finale

Ci sono preoccupazioni in vista della finale tra Italia e Inghilterra. Gli italiani temono per l’alleanza Ceferin-Boris Johnson

Come scrive Tuttosport Ceferin ha stretto una sorta di alleanza con Boris Johnson che, nelle ore successive al tentato golpe Superlega innescato di club più influenti del continente, si è subito schierato al suo fianco facendo così naufragare la ribellione.

Aver confermato gli atti finali dell’Euro 2020, semifinali e finale, a Londra nonostante la crescita dei contagi per la variante Delta è solo la prima “cambiale” di questa amicizia che i più sospettosi temono potrebbe completarsi domenica… A spese dell’Italia. In tal senso ha fatto rumore l’esclusione di Cakir come arbitro della finale, per cui invece è stato scelto Kuipers. Si sussurra che il direttore di gara turco non sia nelle grazie del presidente UEFA.